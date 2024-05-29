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WP: Трамп заявил, что разбомбит Москву

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  • 29.05.2024, 8:35
  • 6,520
WP: Трамп заявил, что разбомбит Москву

На встрече с потенциальными донорами избирательной кампании.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине, которым удивил своих потенциальных доноров в предвыборной кампании.

Как пишет издание Washington Post, в последнее время Трамп регулярно проводит встречи с потенциальными донорами, агитируя их «вложится» в его кампанию.

Как отмечает газета, часто его комментарии на таких мероприятиях касаются внешней политики.

Например, на одном из таких собраний Трамп сказал, что бомбил бы Москву в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Также он заявил, что так же поступил и в отношении Пекина в ответ на вторжение Китая в Тайвань.

Мирный план Трампа

Недавно сторонники Трампа опубликовали книгу, в которой описана его возможная стратегия относительно войны России против Украины. В ней прописана фактическая заморозка военных действий по состоянию на текущий момент и начало переговоров Киева и Москвы.

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