Лукашенко все больше впадает в маразм 9 29.05.2024, 8:41

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Диктатор напоминает больного Брежнева.

Александр Лукашенко все больше начинает напоминать Брежнева. По крайней мере, по количеству собранных наград, пишет «Салідарнасць».

28 мая на медиафоруме в Могилеве ему была вручена статуэтка «Золотая Литера». Этот приз ежегодно вручается сотрудникам государственных медиа. Статуэтку Лукашенко получил из рук замглавы своей администрации Владимира Перцова.

Впрочем, никакого дискомфорта диктатор не испытал и прямо заявил, что и эта профессия ему по плечу и он «возможно, и стал бы журналистом». Ну и, как настоящий журналист, «точно бы критиковал недостатки, боролся с ними, не пасовал перед авторитетами».

— Точно то [писал бы], что нас окружает, и то, что на пользу людям. С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить. Поломав всю свою жизнь, я ушел в деревню. И не жалею. Вот об этом я бы тоже писал, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Также Лукашенко сообщил, что в юности писал стихи. Собственные сочинения ему казались «совершенными», поэтому он добивался их опубликования в газете Шкловского района (Могилевская область).

— Была колонка, где помещали стихи, — сказал Лукашенко. — Думал, наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься. Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы. Потому что голова забита другими проблемами.

«Поэт» и потенциальный «журналист» еще долго учил сотрудников госСМИ профессии, рассказывал, как отличать фейки и постправду.

Что ж, осталось только дождаться, когда же поэт-правдоруб и ответственный журналист наконец приступит к выполнению того, что, по его мнению, у него получается хорошо.