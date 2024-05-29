Мошенники крадут деньги белорусов с помощью детской игры 3 29.05.2024, 9:42

4,458

Как работает схема.

В УВД Витебского облисполкома призвали проявить повышенное внимание родителей, чьи дети увлечены популярной компьютерной игрой ROBLOX. Оказалось, что игроки именно этой онлайн-платформы в последнее время всё чаще становятся жертвами мошенников и сами отдают им деньги. Учитывая то, что играют в ROBLOX, как правило, дети и подростки, то деньги мошенникам утекают родительские. Вот о чём в милиции попросили взрослых рассказать своим детям.

Как пояснили 28 мая в УВД Витебского облисполкома, факты обмана юных игроков в ROBLOX ранее зафиксировали российские правоохранители. По их данным, детям в чатах предлагают робуксы (внутриигровая валюта) или особо ценные для игроков предметы за выполнение определённых заданий.

Суть мошеннической схемы сводится к тому, чтобы уговорить детей, зарегистрированных в специальных группах по раздаче робуксов, самостоятельно перевести им деньги с родительских банковских карт в обмен на игровые бонусы.

В некоторых случаях аферисты предлагают игрокам «помощь в покупке виртуальной валюты». Для этого от игроков также требуется передать данные банковских карт или взять телефон взрослого и следовать указаниям.

«Такое общение чаще всего происходит в мессенджерах и не приводит ни к чему хорошему: игроки остаются без бонусов, а их родители — без средств на счетах», — рассказали в витебском УВД.

Родителям посоветовали рассказать детям о рисках общения с незнакомыми в интернете и прямо «запретить им передавать личные данные в обмен на какие-либо бонусы».

Отметим, что содержание игры ROBLOX, как правило, предназначено для подростков в возрасте от 13 лет и старше. При желании в игре можно настроить родительский контроль в аккаунте и в случае с детьми помладше — полностью отключить внутриигровой чат, чтобы ограничить общение ребёнка с незнакомыми людьми во время игры.