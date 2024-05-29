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Швеция передаст Украине два самолета ASC 890

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  • 29.05.2024, 19:01
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Швеция передаст Украине два самолета ASC 890

Они могут быть использованы для обнаружения беспилотников, ракет и самолетов.

В крупнейший пакет военной помощи Украине, о котором 29 мая объявила Швеция, вошли два самолета ASC 890 компании Saab AB с радарами Erieye, которые могут быть использованы для обнаружения беспилотников, ракет и самолетов, а также морских целей. Об этом на пресс-конференции в Стокгольме сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон, его цитирует Bloomberg.

«ASC 890 предоставит Украине новые возможности по борьбе с воздушными и морскими целями. Будет усилен потенциал Украины по обнаружению целей на большой дальности. Они будут действовать в качестве множителя сил, когда на вооружение поступят F-16», – подчеркнул Юнсон в Х.

Как указало Bloomberg, зона эффективного наблюдения Erieye составляет более 500 тыс. км² и помогает обнаруживать и отслеживать истребители, вертолеты и крылатые ракеты.

Швеция также рассматривала возможность передачи Украине истребителей Gripen, однако 28 мая Юнсон сообщил, что страна приостанавливает обсуждение этого вопроса. Он рассказал, что страны коалиции, которые планируют дать Украине истребители F-16 американского производства, призвали Швецию подождать с системой Gripen.

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