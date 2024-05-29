Первая ракетка мира с трудом вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 29.05.2024, 23:17

Ига Свентек

Польке Иге Свентек дала бой японка Наоми Осака.

Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 22-летняя полька обыграла японскую теннисистку Наоми Осака, 134-1 ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. В третьем сете польская теннисистка отыгралась с 2:5 и одержала победу. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.

22-летняя полька занимает первое место в рейтинге WTA. Она является победительницей четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, трижды выиграв Открытый чемпионат Франции (2020, 2022 и 2023) и один раз Открытый чемпионат США (2022).

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

Как сообщал Charter97.org, белоруски Соболенко и Азаренко успешно стартовали на турнире во Франции.