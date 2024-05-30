«Какие-то новые ракеты США, их не слышно»: у россиян началась паника после прилетов по Донецку 2 30.05.2024, 8:50

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Z-военкоры в недоумении.

Удачный удар ВСУ по базе ВС РФ в оккупированном Донецке вызвал панические настроения в Z-каналах.

Ультрапатриоты заподозрили, что на вооружении украинской армии могли появиться некие ранее неизвестные ракеты.

Пост об этом опубликовал, в частности, пропагандист Алексей Живов, передает Диалог.UA.

Россияне уверяют, что ракеты, прилетевшие по военным РФ в Донецке, якобы были совершенно бесшумными.

«Удар по Киевскому району Донецка был нанесен сегодня какими-то новыми ракетами США, звука прилета не было слышно. Класс и марка сейчас устанавливаются», - пишет Z-канал.

Примечательно, что пропагандисты умалчивают о том, что стало целью украинского удара. Предварительно, это была база оккупационной армии РФ. О большом количестве ликвидированных военных РФ говорят очевидцы в Донецке.

Предварительно, для удара ВСУ использовали реактивную установку HIMARS. На видео попал сильнейший взрыв, который произошел в результате удара. Либо использовался снаряд большой мощности, либо на месте могло находиться вооружение, которое сдетонировало при ударе.