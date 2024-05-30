Белорусам не выдают справку для поступления в польский вуз 30.05.2024, 9:58

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Что можно предпринять.

В Польше стартует рекрутация в университеты. Но выпускники белорусских школ, желающие поступить за границу, уже столкнулись с первыми проблемами. В Беларуси им отказывают в выдаче справок, подтверждающих легальность аттестатов, — без этого документа большинство польских университетов не могут принять абитуриента.

MOST разобрался в причинах сложившейся проблемы и собрал рекомендации для тех, кто всё-таки хочет учиться в Польше.

В чём проблема?

В ноябре 2023 года истёк срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Оно предусматривало признание аттестатов и дипломов. В ноябре 2022 года беларусские власти приняли решение приостановить действие соглашения, но и тогда Польша по-прежнему принимала белoрусские аттестаты.

Теперь же при подаче документов, помимо апостилированного аттестата за 11 класс, абитуриентам необходимо предоставлять справку, подтверждающую легальность аттестатов.

Ранее эти справки в Беларуси выдавались по первому требованию выпускников. Однако в мае 2024 года абитуриентам стали отказывать. Формально Департамент контроля качества образования ссылается на указ №200 от 2010 года, в котором такая справка не упомянута в качестве выдаваемых документов.

«Ничем не можем помочь — надо ехать в Беларусь»

В телеграм-чате беларусов в Польше пользователь под ником Maks рассказал, как пытается поступить в польский ВУЗ.

— Я уже всех в этой Польше заколебал — кому только ни писал, даже в канцелярию президента. Но главный орган в этом деле — Министерство образования — сказал, что ничем не может помочь и надо ехать в Беларусь [за документами — прим.]. Мне не дали способа решения проблемы — забирают мечту поступить в университет, — жалуется молодой человек.

Один из участников телеграм-чата «Польский студент» попытался получить такую справку в Беларуси, но столкнулся с отказом со ссылкой «на отсутствие соответствующей административной процедуры».

— Даже находясь в Беларуси, вы эту справку не добудете, — заключил он.

«Есть шанс получить почти аналогичную справку»

Выход из такой ситуации есть, хотя он и не гарантирует результат. Дело в том, что вид справки не формализован, но известно её содержание. Поэтому абитуриентам советуют написать письмо в Министерство образования с помощью ресурса Обращения.бел. И сформулировать в нём вопрос так, чтобы ответ содержал ту информацию, которая нужна для получения справки.

Вот вопросы, которые предлагает письменно задать Минобразу один из пользователей чата «Польский студент» под ником Mr Nobody.

Имеет ли данное государственное учреждение образования аккредитацию на соответствие заявленному виду «средняя школа» (прошу предоставить информацию о номере сертификата аккредитации и дату его выдачи)?

- Имеет ли данное государственное учреждение образования право на выдачу документов об образовании государственного образца, а именно аттестатов об общем среднем образовании?

- Имеет ли выданный данным государственным учреждением образования аттестат об общем среднем образовании право на продолжение обучения в учреждениях высшего образования?

- Также прошу привести в ответе соответствие отметок, выставленных по 10-балльной шкале в аттестате об общем среднем образовании отметкам по 5-балльной шкале в соответствие с письмом Министерства образования РБ от 20.04.2023 №02-01-14/4688/дс «О переводе отметок».

- При правильно сформулированном запросе есть шанс получить справку, почти аналогичную той, что выдавалась раньше, утверждает пользователь.

Официальный ответ от Министерства образования должен прийти в течение 15 дней на почту.

«Если в уставе справки нет, апеллируйте к этому»

Если с письмом в министерство по каким-то причинам не удаётся справиться, можно попробовать другой путь. Единого списка документов, необходимых для поступления белoрусских абитуриентов в польские вузы, нет. Отдельные требования прописаны на сайтах университетов, в том числе и необходимость предоставлять справку, подтверждающую легальность аттестата. Такая справка упоминается на сайтах не всех польских вузов, поэтому можно попробовать поступать туда, где её не указывают.

— Читайте «уставу» или какой-то документ касательно рекрутации на 2024-2025 год — если там этой справки нет, апеллируйте к этому, — советует участница чата.

Актуальную информацию предоставляют вузы и кураториумы.

Журналисты изучили требования к абитуриентам крупных польских ВУЗов.

Варшавский университет в пункте «дополнительные документы, необходимые для абитуриентов с иностранными аттестатами» упоминает о разрыве соглашения о сотрудничестве в образовании. Значит, справка всё же понадобится.

Для поступления в Ягеллонский университет белoрусским абитуриентам придётся пройти «дополнительные процедуры признания документа» — этим вопросом занимается Kuratorium Oświaty — Совет по образованию. Это значит, абитуриентам необходимо обращаться в краковский отдел совета по образованию и уже там уточнять необходимость предоставления справки.

Аналогичная информация размещена и на сайте Гданьского университета.

А вот на сайте Лодзинского университета указано, что для поступления необходим аттестат с апостилем, данных о справке нет.

Актуальную информацию по каждому из вузов и по отдельным специальностям лучше уточнять заранее — в Совете образования города, а также в выбранном университете.

Некоторые белoрусы уже связывались с польскими вузами и сообщали им о невозможности получить справку.

— Меня заверили, что все вузы массово поднимают проблему отмены справок для белoрусов и направляют информацию в министерство, — сообщает белoруска Екатерина.

Озвучивалась данная проблема и на заседании Минобраза с участием кураториумов 24 мая.

Pешения ситуации с польской стороны можно ожидать в июле. Но неизвестно, точно ли оно будет принято.

Другие участники обсуждения в тематических чатах советуют «не бежать впереди паровоза» и надеются, что решение будет вынесено до конца работы приёмных комиссий.