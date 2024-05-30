Аэродром «Энгельс» сотрут в пепел: эксперт указал на признаки скорой поставки F-16 в Украину 1 30.05.2024, 10:41

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Полковник ВСУ раскрыл детали.

Украина крайне нуждается в увеличении поставок больших объемов дальнобойного оружия и разрешения от партнеров наносить удары по крайней мере по определенному отрезку территории РФ, чтобы остановить врага и иметь возможность для его отбрасывания. Появление самолетов F-16 в воздушном пространстве Украины способно ускорить этот процесс.

Такое мнение в комментарии «24 Каналу» озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

При этом он объяснил, почему ожидает скорого поступления в Украину западной авиации, а также оценил перспективы наращивания вооруженного потенциала ВСУ в течение ближайших месяцев.

Получит ли Украина разрешение на удары по территории РФ

Недавно в материале американского издания The Washington Post говорилось о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине бить по территории России западным оружием малой дальности. По мнению Черника, подобным образом Вашингтон может ответить Пекину на поставки оружия Москве. Также подобным образом можно остановить продвижение армии оккупантов.

«Вопрос только, какие ракеты нам позволят применять. Нам нужны ракеты ATACMS дальностью 165 километров», — убежден Черник.

Также он отметил, что позиции ВС РФ, места скопления техники и личного состава находятся в 60 — 70 километрах от линии разграничения, поэтому достать тылы артиллерией почти невозможно.

Когда Украина сможет получить истребители F-16

Комментируя заявление экс-президента США Дональда Трампа, согласно которому он разбомбил бы Москву, если бы РФ начала вторжение в Украину во времена его президентства, Черник отметил, что у оппонента действующего главы Белого дома есть нюх к политическому воздуху и уже начинает понимать, чтобы по-настоящему побеждать, нужно менять риторику, или он мог просто проверять, как его электорат будет реагировать на это.

В то же время полковник запаса ВСУ продолжил, что призывы разрешить бить по территории России западным оружием в США уже нарастают.

«Наблюдаются некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине. Так, шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия: Saab 340 — станция радиотехнической разведки и ракеты Rb 99. К тому же F-16 могут брать на борт ракету AGM-158 JASSM — расстоянием до 900 километров. И это действительно может быть переворотом, даже аэродром в Энгельсе можно будет превратить в пепел», — убежден Черник.