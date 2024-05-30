Как два шведских самолета изменят ситуацию на поле боя в Украине 30.05.2024, 15:04

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И при чем тут F-16.

В крупнейший пакет военной помощи Украине, о котором 29 мая объявила Швеция, вошли два самолета ASC 890 компании Saab AB с радарами Erieye.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал сайту Charter97.org, что это за самолеты и как они могут изменить ситуацию на поле боя:

— ASC 890, он же Saab 340, это самолет дальней радиолокационной разведки и наблюдения, который в случае с Украиной предназначен в первую очередь для поддержки самолетов F-16, именно для этого их передают. В настоящее время мы получаем разведывательную информацию от наших партнеров, пользуясь их ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения — ред.), которые находятся в воздушном пространстве Польши, Румынии, Болгарии или над Черным морем. Плюс есть еще спутниковая разведка, за счет чего вся эта информация непосредственно передается Украине.

Но при выполнении некоторых точечных заданий, например, целеуказания для ракет большого радиуса действия, который превышает 100 километров, необходима дополнительно работа ДРЛО в связке с F-16. И тут возникает дилемма — страны НАТО не могут находиться в воздушном пространстве Украины для того, чтобы, например, поддерживать F-16, который выполняет боевые задачи на востоке.

Если мы говорим о юге Украины, то тут F-16, который выполнял бы определенные задачи соответствующим ракетным вооружением по левобережной Херсонщине и даже по Запорожской области, мог бы получать поддержку с воздушного пространства над Черным морем, Румынии или той же Молдовы.

Но когда мы говорим о востоке Украины, то радиуса действия средств разведки у самолетов ДРЛО, которые работают в Польше, например, попросту не хватало. Поэтому необходимо, чтобы такой самолет находился бы где-то в воздушном пространстве западной Украины, либо где-то ближе к центральной части страны. Это не могли бы быть самолеты НАТО. Передача же самолета Saab 340 Украине позволит нам выполнять такие боевые задачи на востоке страны. Да и не только на востоке — если мы получим разрешение на нанесение ударов соответствующим вооружением по территории Российской Федерации, то и по ней это позволит наносить удары, что в значительной степени расширит наши возможности.

Сам же самолет может спокойно себе курсировать в районе западной или центральной Украины, не заходя в зону риска обеспечивать всей необходимой информацией нашу истребительную авиацию.