На Алтае сгорела резиденция Путина 12 30.05.2024, 21:33

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Там также находится один из бункеров российского диктатора.

В неофициальной резиденции российского диктатора Владимира Путина, которая находится на Алтае, был пожар.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на «Сирену» в Telegram.

Как отмечает издание, одно из зданий почти полностью сгорело в результате пожара.

На фото, которое опубликовала «Сирена», можно заметить, как сильный огонь охватил здание на территории резиденции диктатора.

Журналисты уточняют, что резиденцию замаскировали под санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», который принадлежит «Газпрому». Впервые информация о засекреченной стройке «санатория» появилась в 2010 году.

В «Газпроме» говорили о том, что «санаторий» необходим для «проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей».

Местные российские оппозиционеры неоднократно заявляли о связи этого комплекса с главой Кремля.

В СМИ также появлялась информация о том, что там находится один из бункеров Путина, куда он мог прилетать во время пандемии COVID.