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«Лукашенко ждет масса неприятных открытий в Монголии»

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  • 31.05.2024, 10:21
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«Лукашенко ждет масса неприятных открытий в Монголии»

Заготовленные речи стоит переписать.

Синепалый отправляется с визитом в Монголию. Основные спонсоры визита Петр Пархомчик и Владимир Япринцев. Первый – некогда директор «БелАЗ», второй – известный самбист и бизнесмен, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Именно во многом благодаря тому, что самбо с советских времен – это чуть больше, чем спорт, а структура чуть больше напоминающая итальянскую мафиозную семью или братство, с монгольским руководством достаточно давно на связи «по спортивной линии». По ней же продавались «БелАЗы» в эту страну.

Синепалый хочет тему взаимной торговли продолжить и углубить, расширив ассортимент поставляемой продукции, прежде всего продовольствия, а также втянуть еще одну страну в обход санкций.

Однако есть и ограничения. У Монголии свой взгляд на мировую историю и войну против Украины. Синепалого историка ждет масса неприятных открытий. Его старшему брату окурку уже один раз намекнули, что если Монголия решит восстанавливать «историческую справедливость», то России на карте места не будет.

Заготовленные речи о вечном братстве и отсутствии конфликтов между белорусами и монголами стоит переписать.

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