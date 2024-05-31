«Нептун» и не только: Генштаб ВСУ раскрыл детали удара по нефтяному терминалу в порту «Кавказ» 2 31.05.2024, 11:55

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Поражена была еще одна важная цель.

В ночь на 31 мая Силы обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ, также из строя была выведена паромная переправа порта «Кавказ». Метко по целям на территории РФ отработала ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

Для поражения целей были применены береговой комплекс «Нептун» и ударные дроны. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Один из пораженных нефтяных терминалов расположен в порту «Кавказ».

«Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта «Кавказ», что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики агрессора», – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта «Кавказ» было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса «Нептун».

«Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается. Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины», – рассказали в Генштабе.

Также ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

«Современная» и «эффективная» российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и снабжения армии РФ», – резюмировали в Генштабе.