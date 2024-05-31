Медведев занервничал из-за права Украины бить западным оружием по РФ 10 31.05.2024, 13:48

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И заявил о «плохом сценарии» конфликта с НАТО.

Россия может применить нестратегическое ядерное оружие против Украины и западных стран, если Киев будет использовать поставленное оружие для ударов по российской территории, заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, — это серьезная эскалация конфликта. Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, решения западных стран разрешить Украине атаковать военные объекты поставленным оружием уже не являются военной помощью, и будет квалифицироваться как участие этих государств в войне против России.

Медведев добавил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие для ударов по странам НАТО.

«А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО (тактическое ядерное оружие), есть наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию», — заключил он.

Список стран, которые поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в России поставленным оружием, сейчас выглядит так: Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Дания. По сообщениям осведомленных источников Politico, канцлер Германии Олаф Шольц также поддерживает инициативу, однако официальных заявлений от Берлина, подтверждающих эту информацию, пока не было. Накануне источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что президент США Джо Байден втайне разрешил Украине нанести удар американским оружием по территории России на границе с Харьковской областью.