Лукашисты выбрасывают на ветер бюджетные деньги2
- 31.05.2024, 14:05
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О происходящем в Гомельской области.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев:
- После Минска и Минской области до Гомельщины добрались учения МЧС. Руководили ими «губернатор» области Крупко и замминистра МЧС Худолеев. В них участвовали десятки организаций и тысячи людей.
От интернета и международной связи были отключены бюджетные организации. Крупко объяснил необходимость учений «угрозой со стороны Украины и НАТО».
Вместо отказа от поддержки преступных путинских авантюр и нормализации отношений с соседями, лукашисты выбрасывают на ветер бюджетные деньги.