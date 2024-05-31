Лукашисты выбрасывают на ветер бюджетные деньги 2 31.05.2024, 14:05

3,764

О происходящем в Гомельской области.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев:

- После Минска и Минской области до Гомельщины добрались учения МЧС. Руководили ими «губернатор» области Крупко и замминистра МЧС Худолеев. В них участвовали десятки организаций и тысячи людей.

От интернета и международной связи были отключены бюджетные организации. Крупко объяснил необходимость учений «угрозой со стороны Украины и НАТО».

Вместо отказа от поддержки преступных путинских авантюр и нормализации отношений с соседями, лукашисты выбрасывают на ветер бюджетные деньги.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram