WP: США оставили только одно табу для ударов американским оружием по РФ 12 1.06.2024, 8:56

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Возможности Украины значительно расширены.

Германия присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения определенных целей на территории РФ. Существенное изменение западной политики произошло в момент, когда истощенные украинские войска теряют позиции в войне. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, украинские официальные лица разочарованы ограничением на использование западного оружия, особенно после наступления российских оккупантов на Харьков, что значительно растянуло силы Украины. И Германия, и США «намеренно позволили» использовать свое оружие для защиты Харькова, поскольку накануне баллистические ракеты оккупантов ударили по жилому дому в городе и спровоцировали жертвы среди мирных людей.

«Кроме предоставления Украине шанса лучше защитить Харьков путем нацеливания на российские силы в регионе, непонятно, какое влияние смягчение ограничений может иметь на развитие конфликта в период, который оказывается критическим. Но это вызвало бешеный ответ Москвы и предупреждения, что это может втянуть Россию в войну с НАТО», - говорится в материале.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден дал Киеву «зеленый свет» для ответных ударов американским оружием по целям на российской стороне границы, США призвали Украину не использовать ракеты ATACMS или другие ракеты большой дальности для наступательных ударов внутри России.

«Западные лидеры колебались относительно смягчения ограничений на свое оружие из-за риска, что это спровоцирует президента России Владимира Путина, который неоднократно предупреждал, что прямое вмешательство Запада может поставить мир на путь ядерного конфликта. На прошлой неделе Россия заявила о начале военных учений с применением тактического ядерного оружия», - отметили в материале.

По данным издания, инициатива РФ на поле боя заставила западных лидеров задуматься об ударах по российской территории. Некоторые западные лидеры настаивали на изменении политики. Положительное решение позволило Украине наносить удары по военным базам в России с помощью дальнобойного оружия партнеров.