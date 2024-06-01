Каким оружием США, как и откуда Украина теперь может атаковать Россию 2 1.06.2024, 11:04

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Полный разбор новых возможностей ВСУ.

Частичное разрешение США на удары по РФ переданным оружием осложнит наступление оккупантов на Харьковщине, но вряд ли кардинально изменит ситуацию на поле боя. Теперь войска Украины, в частности, смогут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по пунктам сбора, складам БК, логистическим центрам и вести контрбатарейный огонь по ту сторону границы.

В то же запрещено запускать ракеты большой дальности, такие как ATACMS, по военным целям в глубине РФ, поражать самолеты противника, дислоцированные на земле, и бить по гражданской инфраструктуре (вероятно, также двойного назначения). Об этом говорится в материалах американских изданий Politico и CNN.

«Украина может использовать американское оружие, чтобы защитить себя от российского наступления на Харьков, нанося удары по приближающимся ракетам или скоплениям войск прямо за границей. Киев не может атаковать российские военные объекты или гражданскую инфраструктуру вдали от городской зоны боевых действий», – говорится в статье Politico.

В другом материале газеты отмечается: хотя решение Вашингтона знаменует собой изменение политики, администрация Байдена по-прежнему отказывается разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты для нанесения ударов вглубь территории РФ, опасаясь, что такие атаки могут привести к эскалации войны.

В администрации президента Джо Байдена подчеркивают, что разрешенные удары американским оружием должны иметь «оборонительный, а не наступательный характер».

Роб Ли из Института исследований внешней политики отметил, что условия администрации «предполагают, что они стремятся ограничить риски эскалации, но признают, что полный запрет на использование поставляемого США оружия для противодействия российскому наступлению на Харьков был неоправданно ограничительным».

Politico напоминает, что на протяжении более двух лет «Вашингтон говорил Украине, что использование оружия, поставляемого США, для поражения целей внутри России недопустимо и может привести к эскалации напряженности между двумя сверхдержавами».

Тем не менее, на этой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге удалось добиться успеха благодаря коалиции законодателей и высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Киеве, которые использовали отчаянную ситуацию в Харькове, чтобы заставить Байдена снять ограничения, говорится в статье со ссылкой на источники.

Так, сдвиг произошел отчасти из-за давления со стороны Конгресса. «За кулисами» в последние недели «демократы умоляли администрацию ослабить ограничения» на применение оружия. Для однопартийцев не имело смысла ограничивать обороноспособность Украины во время крупного нападения на ее второй по величине город.

Это было «необходимое» решение, сказал член палаты представителей Джон Гараменди (демократ от Калифорнии), депутат, глубоко опасающийся риска ядерной эскалации.

CNN в свою очередь пишет, что изменение в политике военной помощи США «вряд ли изменит правила игры». Издание отмечает, что история последних 27 месяцев вторжения РФ в Украину «была историей рушащихся табу».

«Каждый раз Запад мучился вопросом, удовлетворить ли просьбу Киева, опасаясь эскалации ситуации и возможного ответа РФ. Каждый раз табу нарушалось – и ничего не происходило. То, что на одной неделе казалось запредельным, на следующей стало банальным», – говорится в статье.

Несмотря на получение большего количества оружия от США в прошлом месяце, Украина не смогла использовать его по своему усмотрению, пишет CNN. Когда в этом месяце Москва начала внезапное нападение на Харьковскую область, Вашингтон запретил Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов по целям внутри РФ, но это табу «тоже рухнуло».

Байден в итоге дал Украине разрешение наносить «ограниченные удары» с использованием американского оружия по территории РФ вблизи Харькова после того, как несколько стран Европы сняли ограничения на использование предоставленного оружия.

Хотя это решение может означать начало новой фазы войны, аналитики сомневаются, что оно значительно укрепит способность Украины отразить вторжение РФ, пишет CNN.

Так, США категорически не позволяют Украине использовать «самые грозные боеприпасы» для ведения огня по России: ракеты большой дальности, известные как ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 км.

Вместо этого Украина может использовать только ракеты меньшей дальности, известные как GMLRS, дальность действия которых составляет около 70 км.

Катерина Степаненко, аналитик Института изучения войны в Вашингтоне, рассказала CNN, что изменение политики «притупит» наступление России на Харьков, но при этом «сохранит большую часть российского тыла».

«Эта политика по-прежнему защищает оперативный и глубокий тыл России в достаточной степени, поэтому этих изменений в районе Харьковской области недостаточно, чтобы вызвать поворотный момент в войне. Украине особенно нужна способность наносить удары по глубоким тылам для отражения российских наземных и воздушных угроз, поскольку многие российские аэродромы, которые наносят удары по украинским городам, расположены за пределами разрешенной дальности действия GMLRS», – сказала она.

Франц-Стефан Гади, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, рассказал CNN, что «трансграничные удары GMLRS» позволят Украине «нанести удары по некоторым российским плацдармам, центрам управления и контроля, а также складам снабжения».

«Это не остановит, а осложнит российские военные действия против Харькова. Мы должны реалистично оценивать то, чего можно ожидать от этого изменения политики, поскольку российские вооруженные силы уже адаптировались к внедрению высокоточного огня наземного базирования», – говорит он.

Матье Булег, исследователь Центра анализа европейской политики, заявил, что изменение политики позволит Украине «быть более эффективной, когда дело доходит до отражения атак и упреждающего отпора».

«Само по себе это не меняет правил игры. Это дополнение, стероид, дополнительный усилитель для защиты Украины», – сказал он.

В статье при этом отмечается: хотя снятие еще одного табу, «похоже, знаменует собой новую главу в войне», Россия ранее уже сталкивалась с украинскими ударами западным оружием по территории, которую она считает своей собственной.

Так, Украина часто наносила удары по оккупированному Крыму, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией.

Украина также наносила удары по оккупированным территориям Харьковщины и Херсонщины в конце 2022 года.

В обоих случаях РФ предупредила Украину и ее западных союзников, чтобы они не пересекали «красных линий». В обоих случаях Украина и ее западные союзники проигнорировали предупреждение, напоминают в CNN.

«Кремль уже рассматривает удары по оккупированному Крыму, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как «удары по России», но реальность такова, что Россия мало что может сделать для дальнейшей эскалации войны на Украине, не подвергаясь при этом серьезным рискам», – говорит Степаненко.