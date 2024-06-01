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Лукашенко вылетел в страну, где его могут арестовать

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  • 1.06.2024, 11:52
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Лукашенко вылетел в страну, где его могут арестовать

Прибытие диктатора к месту возможного ареста ожидается сегодня вечером.

Лукашенко вылетел в Монголию, сообщает пресс-служба диктатора. Визит продлится до 4 июня.

Прибытие в Улан-Батор ожидается вечером 1 июня.

Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах.

Параллельно в Улан-Баторе состоится Монголо-Беларусский бизнес-форум.

Накануне сообщалось, что Цахиагийн Элбэгдорж, занимавший пост президента Монголии в 2009-2017 годах, призвал арестовать Лукашенко после его прибытия в Улан-Батор.

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