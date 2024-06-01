«Произойдет важное событие — инфаркт или инсульт у Путина» 3 1.06.2024, 12:09

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Эксперт оценил, сколько еще продлится война в Украине.

Россия может вести войну в таком режиме, как сейчас, еще очень долго. Военной техники, по некоторым оценкам, российским оккупантам хватит на 1,5-2 года.

А вот людей в РФ не будут жалеть и беречь. Такое мнение высказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер в интервью «Главреду».

«Россия в таком режиме может вести войну еще очень долго, буквально годами. Собирать людей, военную технику, проводить наступления. Выдыхаться, останавливаться, снова насобирать людей и наступать. По разным оценкам, запасов военной техники у россиян хватит еще на полтора-два года войны. Людей там до черта, девать их некуда, а беречь их всё равно не привыкли», - сказал военный эксперт.

По его словам, война может длиться долго. Но некоторые события могут ее остановить. Например, если у российского диктатора Владимира Путина резко ухудшится состояние здоровья, или если у России закончатся силы.

«Поэтому война может довольно-таки долго продолжаться. Пока не произойдет какое-то событие - например, инфаркт или инсульт у одного известного персонажа. Или пока у россиян окончательно не закончатся силы. Но силы могут закончиться и у вас. Мобилизационный потенциал вашего противника как минимум в 7 раз выше. Изменить текущую ситуацию может и гейм-ченджер в виде какого-то оружия, но пока непонятно, какой это должен быть вид вооружений», - отметил Ауслендер.

Он также привел пример других войн в мире и того, каким образом они решались.

«Здесь можно вспомнить и о других войнах. Ирано-иракская война длилась восемь лет. Сначала были продвижения иракцев, потом иранцы их отбросили. Линия столкновения стабилизировалась и несколько лет стояла на одном месте, пока обе стороны не пришли к выводу о тупиковом положении. Стороны теряли людей и военную технику, но никакого успеха в войне ни одна из них не достигала. В итоге они пришли к своим договоренностям. Другой пример - Корейская война, которая последний год проходила по 38 параллели с относительно стабильным фронтом», - отметил израильский военный эксперт.