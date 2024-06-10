Американский офицер: ВСУ сбили российский A-50 с помощью Patriot 10.06.2024, 7:40

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Историческое событие.

Стали известны подробности уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем в январе 2024 года.

Украина могла сбить борт оккупантов с помощью систем ПВО, переданных союзниками, заявила заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США полковник Розанна Клементе.

По словам офицера армии США, расчет украинского ЗРК Patriot был ответственен за уничтожение самолета А-50У страны-агрессора.

«У них, вероятно, есть Patriot. Некоторые из них используются для защиты статических объектов. Другие перемещаются и делают некоторые действительно исторические вещи», – добавила Клементе.