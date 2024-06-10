«Война разрушает экономику России» 1 10.06.2024, 9:42

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Запад долго раскачивается, но в решающих битвах всегда выигрывает.

Известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил о «фактическом проигрыше» Украины. Он считает, что если Запад продолжит оказывать Киеву помощь на том уровне, который есть сегодня, то к 2026 году россияне дойдут до Львова. Прав ли известный критик Путина? Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Хочу сказать, что Ходорковский однозначно выступает на стороне Украины. Я знаю, что он оказывает большую гуманитарную помощь украинцам, переживает за развитие ситуации. Его слова были произнесены в тот момент, когда было непонятно, пойдет ли помощь из США для Украины. Ходорковский говорил, что без американской помощи наступит вот такой результат.

Я не совсем согласен с его выкладками, где он говорит, что Путин тратит всего 5% ВВП на войну, а Россия чувствует себя прекрасно. Мне кажется, что $60 миллиардов американской помощи, плюс, наверное, 40 миллиардов от других стран (и это только за один год), — огромная помощь.

Мы видим, что россияне в панике и предприняли определенные действия, пока украинцы еще не получили мощное западное оружие. С другой стороны — Россия находится в наступлении. Чтобы компенсировать такую огромную помощь, россиянам нужно тратить в три раза больше средств — не менее 300 миллиардов. На создание новых видов оружия, на огромные зарплаты рядовым солдатам, на новую мобилизацию и так далее.

Плюс Россия много теряет из-за санкций. Мы знаем, что в 2023 году потери экспорта РФ составили 180 миллиардов долларов. России необходимо удерживать контроль над оккупированными территориями Украины, помогать режиму Лукашенко, не требуя возвращения кредитов. Плюс Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, помощь своим северокавказским дотационным регионам. Необходимо создавать новую группировку в Балтийском регионе, реагируя на вхождение в НАТО Швеции и Финляндии. Потеря высокодоходного европейского газового рынка требует огромных инфраструктурных капиталовложений, чтобы доставить газ в Китай.

Радостный переход на «военные рельсы» разрушает экономику России даже в ближайшей перспективе. Можно сказать, что России, чтобы оставаться на плаву в условиях такой интенсивной войны и новой геополитической ситуации, необходимо тратить где-то 400 миллиардов долларов в год дополнительно.

Все очень связано. Война разрушает экономику РФ, что в итоге приведет к ее военно-политическому поражению.

А то, что Михаил Борисович обозначает больши угрозы для Украины, если ослабнет помощь Запада, то это несомненно. Мы видим, что полгода без американской помощи Украина выстояла, но какой ценой это далось.

Думаю, что долговременную войну, о чем мы говорили в начале, Россия вести не сможет. Запад уже проснулся. Мы видим, что в США фактор украинской войны является крайне важным, особенно в преддверии выборов, не говоря уже про европейские страны. Как бы там ни было, в Америке существует консенсус ведущих республиканцев и демократов, чтобы противостоять путинской России. Демократический Запад долго раскачивается, но в решающих битвах всегда выигрывает.

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