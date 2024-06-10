«Видны как Волочкова в толпе»: Рогозин «обрадовал» россиян новостями с фронта 3 10.06.2024, 16:50

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Дмитрий Рогозин

Перечислив сразу несколько критических моментов на фронте.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находящийся в прифронтовых районах Запорожской области, «обрадовал» россиян новостями с фронта, рассказав о тяжелой ситуации для российской артиллерии, которая является одним из ключевых военных компонентов нынешней войны.

Как пишет dialog.ua, в своем Telegram-канале Рогозин заявил, что ресурс российских стволов для САУ и гаубиц быстро исчерпывается, после чего точность резко падает. При этом Украина постоянно получает новые западные стволы калибра 155 мм, у России такой возможности нет.

Более того, несмотря на заявления российских Z-военкоров, у России проблемы и со снарядами. Пороховых зарядов настолько мало, что перед стрельбой их приходится взвешивать.

Также россияне проигрывают Украине в дальности стрельбы, что ставит крест на контрбатарейной работе ВС РФ. Проблемы усугубляются постоянными атаками со стороны Украины дронами.

«Когда ударные дроны противника залетают вглубь нашей прифронтовой полосы минимум до 20 км, а дальность выстрела ограничена 24,5 км, о какой контрбатарейной борьбе можно говорить?» - пишет он.