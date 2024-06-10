Президент Швейцарии: Около 90 стран подтвердили участие в «саммите мира» 10.06.2024, 18:16

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Виола Амхерд

Это несколько больше половины приглашенных.

Представители около 90 стран и международных организаций подтвердили свое участие в международной конференции в Швейцарии, посвященной обсуждению путей завершения войны в Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, большая часть стран будет представлена на высшем уровне — главами государств или правительств.

В офисе президента Украины ранее заявляли о согласии более 100 участников.

Конференция пройдёт 15-16 июня. Она проводится по инициативе Украины по договоренности с Швейцарией. Всего на так называемый саммит мира приглашали около 160 государств и организаций. Почти половина на данный момент не подтвердила своё участие. Президент Швейцарии сказала, что не считает это неудачей.

Амхерд вновь подтвердила, что, хотя Россия и не приглашена на встречу, дискуссии будут посвящены в том числе тому, как включить Россию в мирный процесс. Представители украинских властей ранее заявляли, что это может стать реальностью, если существенное число стран мира, включая нейтральные государства, одобрят единую переговорную позицию. Украина при этом настаивает на так называемой формуле мира, которая предусматривает полный вывод российских войск с украинской территории.

Участие в конференции подтвердили лидеры ряда стран. Соединенные Штаты будет представлять вице-президент Камала Харрис. Среди стран, отказавшихся участвовать во встрече — Китай, а также государства Центральной Азии. Ряд стран так называемого глобального юга будут представлены на уровне советников или послов, а не руководителей.