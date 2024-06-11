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Аналитик: Лукашенко могут помочь уйти

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  • 11.06.2024, 11:16
  • 7,880
Аналитик: Лукашенко могут помочь уйти

По примеру Сталина.

Конец эпохи Лукашенко возможен не только с его смертью, говорит Сергей Чалый, проводя исторические параллели, пишет «Салiдарнасць»:

— Есть другие варианты, в том смысле что смерть диктатора может наступить от естественных причин, а может быть от не очень естественных причин.

Тираны заканчивают по-разному. Например, никто до конца не уверен, помогли ли Сталину или он сам умер так вовремя, когда началась новая волна репрессий, которая удивила всех, даже его ближайшее окружение.

Все думали: вот война закончилась, сейчас-то и заживем. А у него там снова появились и «безродные космополиты», и «убийцы в белых халатах», и чего только не было.

Или как было с одним из среднеазиатских правителей, когда, по официальной версии, он умер в собственной постели, однако его личный врач почему-то сбежал за границу.

То есть разные варианты есть.

Но вообще для Лукашенко сделали классный вариант (с ВНС), дескать, дедушка, иди ты уже на свою любимую позицию —рассказывать байки-сказки, как я там когда-то с Чингисханом на короткой ноге, и все в том же духе.

Все было готово (к транзиту). Но он в какой-то момент побоялся этого перехода из одного кресла в другое. Теперь уже ничего не сделаешь, дальше по накатанному, дальше действительно только культ личности и все остальное, — полагает Чалый.    

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