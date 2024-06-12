Силовики задержали в Колодищах 54 мигранта 12 12.06.2024, 16:08

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Их выдворят из Беларуси.

В Колодищах под Минском задержана группа нелегалов. По информации МВД, 54 иностранцев выявили сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД совместно с ОМОНом УВД Минской области.

«В частных домовладениях агрогородка Колодищи проживали граждане Ирана, Индии, Пакистана, Сирии, Судана и Шри-Ланки. (…) В нашу страну они въехали наземным транспортом из России, далее планировали проследовать в страны Евросоюз. Белорусские визы у них отсутствовали», — заявили в ведомстве.

Теперь их выдворят из страны.