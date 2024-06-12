Из российской армии бегут наемники из Шри-Ланки 2 12.06.2024, 16:27

1,696

Оккупанты заманивают их обещаниями больших денег.

Не менее 22 граждан Шри-Ланки, воевавших против Украины на стороне России, смогли дезертировать и вернуться на родину, сообщил AFP представитель Минобороны страны Аллен Хит.

«Их обманули», — подчеркнул чиновник. Один из вернувшихся, 37-летний Анил Мадусанка, работавший водителем в отеле, рассказал, что ему обещали такую же работу в России, но вместо этого вооружили и отправили на линию фронта в Украине. Там он пробыл семь недель и получил шрапнельное ранение обеих ног. Из больницы Мадусанка сбежал в посольство Шри-Ланки, которое помогло ему вернуться на родину.

По его словам, многие ланкийцы столкнулись с экономическими проблемами, которые вынудили их искать заработок в России или в Украине. Несколько находящихся в России ланкийцев сообщили Al Jazeera, что их привлекли обещаниями платить до $3 тыс. в месяц и перспективой получить российское гражданство.

По данным AFP, российские вербовщики размещали в группах бывших военных в WhatsApp рекламу о работе в России с ежемесячной зарплатой более $2,1 тыс., что в 13 раз выше среднего дохода в стране.

Шри-Ланка до сих пор сохраняла нейтралитет в отношении войны России против Украины, но сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность, отмечает AFP. Полиция страны арестовала двух отставных генералов, которые занимались набором наемников на войну, а также еще шесть человек, помогавших им с логистикой. Всем арестованным обещают «суровые наказания».

Всего власти Шри-Ланки получили не менее 288 жалоб от родственников тех, кто был завербован в российскую армию. Также известно о гибели 16 человек и 37 раненых. При этом, по предварительным данным, которые озвучил глава МИД страны Тарака Баласурия, в России находятся около 600–800 граждан Шри-Ланки.