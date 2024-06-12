Глава Генштаба Беларуси Муравейко: Мы готовы к применению ядерного оружия 24 12.06.2024, 16:33

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Павел Муравейко

Скандальный военный рассказал о совместных с РФ учениях.

Новоназначенный глава Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что «Вооруженные силы Беларуси готовы к применению «специального ядерного оружия».

Военный дал оценку проходящему второму этапу совместных с РФ учений с нестратегическими ядерными силами.

Оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинулись в «назначенные позиционные районы», получили «специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям» и «заступили на боевое дежурство по назначенным целям», сказал Муравейко. «Аналогичное мероприятие выполнила и наша авиация», — добавил он.

Отметим, Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого замминистр обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора.

Муравейко известен тем, что призывал «прорубить коридор в Литву».

«Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия.