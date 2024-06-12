«Такую ситуацию трудно было себе представить еще несколько лет назад» 12.06.2024, 16:36

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Григорий Месежников

Как изменится Европарламент после выборов?

Завершились выборы в Европейский парламент. Эксперты обращают внимание на триумф так называемых ультраправых, однако они не получили большинства.

Изменится ли Европарламент? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Я бы вообще не говорил о каком-то триумфе. Да, действительно, в некоторых странах правые довольно успешно выступили, но в некоторых странах они вообще не смогли провести своих представителей в Европарламент. Если посмотреть по статистике, каким образом был сформирован Европарламент в 2019-м году, то у правых, если иметь в виду фракцию Identity and Democracy (Идентичность и демократия — правая и ультраправая политическая группа Европейского парламента, основанная 13 июня 2019 года, — ред.), общее количество мандатов даже несколько уменьшилось, судя по предварительным данным.

По-настоящему успешно выступила Марин Ле Пен со своей партией. В Германии правые показали высокий результат, но их пару недель назад исключили из ID, так что они будут вне партийных групп. А во всем остальном, я думаю, мейнстрим остался в своем прежнем состоянии, за исключением либералов, которые действительно потеряли значительное количество мандатов. Но это как раз за счет неудачи партии Макрона во Франции.

Консерваторы, т. е. Европейская народная партия и умеренные левые, т.е. социал-демократы, в целом свои позиции сохранили. В любом случае эта экзекутивная (исполнительная) коалиция, которая сейчас, судя по всему, будет сформирована снова, сохранила преимущество. Если я не ошибаюсь, у них 400 мест из 720.

Так что у правых не будет такой позиции, которая бы им позволила по-настоящему заблокировать Европарламент. Понятно, что они не будут частью той правящей коалиции, которая сформирует Еврокомиссию из своих представителей. Поэтому ожидания, что правые уж очень сильно будут праздновать свой успех, не совсем оправдались.

— Ждать ли каких-то изменений в отношении помощи Украине?

— Если эта коалиция сохранится (ЕНП, социал-демократы и либералы), то особых изменений, как мне кажется, не будет. Если смотреть по реакциям правительств отдельных государств Евросоюза, то в последнее время как раз усилилось осознание важности ситуации, связанной с российской агрессией, и поддержка Украины даже укрепилась политически.

Такую ситуацию трудно было себе представить еще несколько лет назад. Как минимум — если посмотреть, что говорят политики этих трех направлений. Они уже даже допускают возможность непосредственной помощи Украине своими инструкторами, считай — вооруженными силами. Они сейчас передают Украине более эффективное оружие, так что в этом направлении особых изменений, наверное, не будет.

Что касается отдельных государств, то Макрон сейчас объявил новые досрочные выборы во Франции. Посмотрим, чем это все закончится. Я думаю, что он намеревается предотвратить победу Марин Ле Пен. Удастся это ему или нет, трудно пока сказать, но ситуация там действительно может поменяться. Тем не менее, судя по последним публикациям в СМИ, даже упомянутая Ле Пен уже так однозначно пророссийски не выступает. Она уже относится к помощи Украине более лояльно, не выступает за ее отмену.

В целом можно сказать, что пришло осознание того, что агрессивная политика России начинает уже по-настоящему угрожать и Европе. Она и до этого создавала, мягко говоря, некомфортную ситуацию для Запада, а теперь вообще Европа поняла, что Россия не собирается уступать по Украине, и что если Москва и говорит о каком-то мирном решении, то подразумевает мир с учетом тех оккупированных территорий, которые хочет себе оставить. Это полное нарушение вообще всех принципов международного права и правил, которые были установлены в Европе и мире после Второй мировой войны.

Еще и до войны против Украины Россия эти правила нарушала и в Грузии, и в Молдове, но это все рассматривалось как какой-то определенный эксцесс. А сейчас европейские страны уже подходят к России как к системному нарушителю принципов международного права. Я думаю, что даже часть этих правых осознает это. В Нидерландах, например, у них тоже был показан неплохой результат, Герт Вилдерс (лидер «Партии свободы» (PVV), — ред.) добился хороших результатов. У Вилдерса тоже могут быть какие-то изменения в подходе к этому вопросу, хотя пока я этого не заметил. Он вообще человек прозападный сам по себе, он не против сотрудничества в рамках НАТО, хотя и отвергает политику Евросоюза в той форме, в которой она сейчас существует, особенно в области миграции. Но мне трудно представить, чтобы он перешел полностью на сторону России.

Так что вероятность того, что Европа будет относиться к этой войне по-прежнему, находясь на стороне Украины и даже усиливать ее поддержку, будет еще выше.

— Как эти выборы повлияют на позицию Брюсселя по отношению к Лукашенко? Есть ли в новом составе Европарламента те, кто готов с ним говорить?

— Возможно, такие люди есть среди крайне левых или открытых правых эсктремистов, к примеру из Словакии, которые не входят в ID. Среди правых есть группа неопределившихся, это некоторые новые партии, нужно посмотреть на их преференции. В Чехии, к слову, появились в местной политике какие-то странные пророссийские маргинально выглядящие люди. От них в Европарламент прошел один кандидат. А те, кто выступает с пророссийских позиций, они автоматически так же относятся и к Лукашенко и Беларуси.

Тут нужен более подробный анализ, но уже можно сказать, что для некоторых стран это принципиальный вопрос. Во-первых, Беларусь граничит с Польшей, а в Европарламент от нее вошли партии, которые традиционно критически относятся к Лукашенко. Там, правда, есть «Конфедерации», которой удалось занять депутатских шесть мест, но все-таки сейчас там формируется соотношение сил, которое будет продолжать относиться к Лукашенко остро критически.

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