Жена погибшего белорусского добровольца Василия Парфенкова пошла на военную службу 2 12.06.2024, 16:52

1,796

Сейчас она в «учебке».

С начала российского вторжения в 2014 году Елена, жена погибшего в Украине белорусского добровольца Василия Парфенкова, была волонтером и инструктором по тактической медицине — она зарегистрировала общественную организацию, которая проводила соответствующие тренинги для военных.

«Дети остались с моими родителями в Киеве», — сообщила «Радыё Свабода» Елена. У Василия и Елены родились сын Милан и дочь Саломея. Также вместе с ними жил Любомир — старший сын Елены.

Елена Гергель считает, что украинской армии очень нужны мотивированные люди. «Нужны патриоты, люди, жаждущие победы», — убеждена она.

По ее словам, более точно сфера ее службы будет определена через месяц после так называемой «учебки».

Елена Гергель сообщила, что несколько дней назад на фронте погиб руководитель добровольческого движения «ОУН» Николай Коханивский. В его батальоне с 2014 года воевали белорусы, в том числе и ее муж Василий Парфенков. Николай Коханивский всегда поддерживал патриотическое движение белорусов — участвовал в акциях солидарности с задержанными в Беларуси во время протестов, с политзаключенными, выступал против углубления интеграции Беларуси и России.

«Он погиб под Волчанском (Харьковская область. — прим.). Недавно я передавала ему и его ребятам аптечки. До сих пор не могу поверить. Последние ниточки с прошлым разорваны, уже никогда на будет как раньше», — сказала она.

Елена говорит, что от таких известий она становится только «злее, и все».

«И поэтому я приняла это трудное решение, потому что очень люблю детей, но у нас ни у кого не будет жизни, если мы не победим. Ни меня, ни детей не будет вообще. У Саломеи на днях выпуск в саду, который я пропущу, так как не смогу присутствовать, но есть высшая цель. И многому как раз я научилась у Николая Коханивского», — отметила Елена Гергель.

Василий Парфенков предположительно погиб 26 июня возле Лисичанска Луганской области. Он был вместе с другими белорусами из Полка имени Кастуся Калиновского на задании — помогал украинским солдатам выйти из города. Его тело пока нет возможности вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Василий Парфенков был лауреатом Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество», которую вручает сайт Charter97.org.