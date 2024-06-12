Политолог: Это полные «Приключения Чиполлино» 12.06.2024, 17:14

Почему лукашисты хотят изменить закон об обращениях граждан.

Лукашенковская пропаганда назвала причину оттока медиков. На телеканале ОНТ заявили, что она заключается в том, что врачи «постоянно вынуждены перед кем-то оправдываться» и «без малого каждый день» объяснять пациентам, «как они лечат и правильно ли они это делают».

Отток врачей из Беларуси якобы не связан ни с политикой, ни с зарплатами, а с неблагодарными пациентами. Такой вывод пропагандист сделал после разговоров с «очень многими» анонимными источниками «от главврача до медсестер».

«Филин» спросил политолога Анатолия Котова о том, почему пропагандист предложил пересмотреть закон об обращениях граждан:

— Если пропагандиста послушают и начнут корректировать закон, то это приведет к тому, что уже, скорее всего, на законодательном уровне будет записано гораздо больше случаев, когда гражданам можно не отвечать, игнорировать. Больше дискреционных полномочий конкретному чиновнику, чтобы просто написать отписку.

Потому что нельзя написать общее правило: вот на такое мы реагируем в течение 15 дней, а 10 страниц посвятить исключениям для медицины, потому что «из-за ваших обращений уезжают врачи».

Если корректировка будет, она будет касаться всего. В текущей ситуации можно с абсолютной уверенностью говорить о том, что в результате корректировки чиновник станет еще дальше от народа, чем он был до этого.

— Приведет ли это к тому, что у людей будет меньше опций пожаловаться?

— Писать можно будет столько же, сколько и раньше, если не введут штраф за необоснованное обращение гражданина. Единственная новелла, которой стоит опасаться, — это полные «Приключения Чиполлино». То есть, не пишите нам, мы вас оштрафуем за любое обращение.

С чиновничьей логики не хватает штрафов за обращения граждан, которые можно признать необоснованными. И тогда будет бронебойная плита, которую не прошибить.