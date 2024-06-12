В России нашли фейковый патронный завод 12.06.2024, 17:18

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Он заключал миллионные контракты от имени Минобороны.

По меньшей мере семь российских компаний пострадали от действий акционерного общества «Ростовский патронный завод», которое размещало заказы от имени Минобороны на сайте госзакупок. Мошенническую схему организовал ранее судимый бизнесмен Алексей Манаков из Башкортостана, выяснил расследовательский проект «Система».

АО «Ростовский патронный завод» было зарегистрировано летом 2022 года. Тогда же фирма начала размещать тендеры на сайте госзакупок, выдавая себя за крупного государственного подрядчика. Ей требовались дорогие автомобили, квадроциклы, дроны, айфоны, макбуки и оружие. Среди прочего в списке желаемого были китайский внедорожник Haval H9, два автомобильных диагностических сканера, мойка высокого давления, а также автоматы Калашникова, пистолеты и снайперская винтовка. К осени общая сумма тендеров превысила 50 млн рублей.

На самом деле никакого завода не существовало. По указанному при регистрации адресу размещалась квартира в жилом доме в Аксае, а все сделки заключались в ростовском автосалоне. Документы подписывал генеральный директор и, как выяснилось, единственный сотрудник «РПЗ» Алексей Манаков.

Как рассказал один из пострадавших поставщиков, его заверили, что закупка осуществляется в интересах Минобороны России, и предупредили о возможных задержках с деньгами. В итоге он получил лишь небольшой аванс, а заказчик бесследно исчез вместе с автомобилями.

Журналисты обнаружили, что ранее Манакова судили за неуплату налогов, растрату и коммерческий подкуп. Кроме того, по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, на предпринимателя открыты 20 исполнительных производств на сумму более 700 тысяч рублей.

До «РПЗ» у Манакова было три попытки запустить бизнес, однако все его фирмы прогорели и были закрыты. На одной из них он и обкатал схему, которую начал использовать впоследствии. Помогал Манакову еще один уроженец Башкортостана Денис Баширов, осужденный по статье о мошенничестве, в отношении которого открыты несколько исполнительных производств на 380 тысяч рублей.

Незаконно полученные автомобили подельники перепродавали. «Системе» удалось найти один из них у жителя Краснодарского края. Объяснить, в каком именно салоне и за какую сумму была куплена машина, он не смог, но заверил, что не знает Манакова.

Сколько именно сделок удалось провернуть фейковому заводу, неизвестно. К концу 2023 года на «РПЗ» подали в суд семь компаний. Все они требуют оплаты за поставленные автомобили. Общая сумма исков составляет 16,2 млн рублей.