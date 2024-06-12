Названы самые полезные для мужчин фрукты и овощи 2 12.06.2024, 17:43

4,526

Они повышают выработку тестостерона.

Ученые из Монктонского университета (Канада) установили, что потребление богатых полифенольными соединениями фруктов и овощей предотвращает гипогонадизм — синдром, при котором нарушается работа яичек и снижается уровень половых гормонов в организме у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Андрогены (мужские половые гормоны, в числе которых тестостерон) в основном вырабатываются клетками Лейдига в яичках. Эти гормоны отвечают за развитие мужских вторичных половых признаков, стимулируют синтез белка в мышцах, ускоряют образование эритроцитов, увеличивают скорость обменных процессов и способствуют спермогенезу.

Ученые объяснили, что после 30 лет выработка тестостерона в мужском организме снижается примерно на 1% в год. Это может приводить к гипогонадизму — синдрому, характеризующемуся снижением либидо, мышечной массы и плотности костей.

Чтобы выяснить, какие изменения в рационе питания могут предотвратить развитие гипогонадизма, исследователи провели научный обзор ранее опубликованных научных статей на тему влияния природных антиоксидантов на мужское здоровье. Они обнаружили, что повысить выработку андрогенов может растительная пища, богатая полифенольными соединениями, такими как флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты.

Эти вещества в большом количестве содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зеленом чае, грейпфрутах, винограде, помидорах и других растительных продуктах. Они могут усиливать выработку андрогенов за счет усиления активности особых генов в клетках Лейдига и предотвращать снижение уровня тестостерона вследствие эндокринных нарушений.