Минские риелторы рассказали, где в мае продали самую дорогую квартиру 12.06.2024, 18:00

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А где — самую дешевую.

Самая высокая стоимость квадратного метра в квартире, которую продали в Минске в мае, была зафиксирована в одном из столичных небоскребов. Самая бюджетная сделка заключена в Степянке. А почти половина продаж в прошлом месяце пришлась на однушки, пишет «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на аналитический обзор минской риелторской компании.

— Самый дорогой квадратный метр мая находится на улице Кальварийской, 16. За квартиру площадью 83,7 квадратного метра с ремонтом в жилом комплексе «Парус» покупатель заплатил 280 000 долларов. Стоимость квадратного метра составила 3345 долларов, — сообщила аттестованный риелтор Екатерина Благуш.

Самой дорогой сделкой мая в Минске, согласно данным обзора, стала квартира на улице Ратомской. Жилье площадью 197,7 квадратного метра без отделки купили за 357 000 долларов — квадратный метр обошелся новому владельцу в 1806 долларов.

По данным риелторов, самая бюджетная сделка и самый дешевый квадратный метр в столице в мае находились по одному адресу, но не в одной квартире:

— В мае прошла сделка по двухквартирному частному дому на улице Полярной (микрорайон Степянка. — Прим. ред.) В квартире № 1 находится самый дешевый квадратный метр месяца — 600 долларов. Вся квартира площадью 71,7 квадратного метра была продана за 43 000 долларов. По квартире № 2 в том же доме прошла самая дешевая сделка мая: 36,4 квадратного метра покупатели приобрели за 32 000 долларов. Каждый метр обошелся в 879 долларов.

Как отметили риелторы, 45% всех сделок мая в беларусской столице прошло с однокомнатными квартирами (к ним специалисты относят также все новые квартиры любой площади, в которых застройщик не делал перегородки).

— Для Минска уже типична ситуация, когда более 40 процентов сделок проходит по однокомнатным квартирам, — подчеркнули эксперты.