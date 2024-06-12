Названы самые дорогие команды Евро-2024 1 12.06.2024, 18:15

1,006

Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня.

Все сборные уже определились с окончательными заявками на Евро. Перед началом турнира портал Transfermarkt обновил актуальные стоимости участников, пишет Forbes.

В тройку самых дорогих команд входит Англия (€1,5 млрд), Франция (€1,23 млрд) и Португалия (€1,05 млрд).

В топ-10 также попали:

Испания – €965,5 млн

Германия – €851 млн

Нидерланды – €845 млн

Италия – €705,5 млн

Бельгия – €584,5 млн

Дания – €415,5 млн

Украина – €379 млн.

Самые дешевые сборные Евро-2024 – Грузия (€161,05 млн), Словакия (€156,4 млн), Словения (€141,55 млн), Албания (€111,6 млн) и Румыния (€92,13 млн).

Если бы Беларуси удалось принять участие в чемпионате Европы, наша команда оказалась бы самой бюджетной – текущая стоимость состава сборной всего €7,75 млн.

В рейтинге также назвали самых дорогих футболистов турнира. Ими стали 20-летний англичанин Джуд Беллингем и 25-летний француз Килиан Мбаппе. Стоимость обоих по €180 млн.

На третьем месте – 24-летний Фил Фоден из Англии (€150 млн), четвертый – 22-летний англичанин Букайо Сака (€140 млн).

В пятерке лидеров находится 21-летний футболист из Германии Флориан Вирц (€130 млн). Стоимость Криштиану Роналду оценивается всего в €15 млн.

Кстати, ожидаемая чистая прибыль УЕФА от проведения чемпионата Европы 2024 года составит €1,7 млрд. Призовой фонд турнира – €331 млн.