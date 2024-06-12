Нидерланды создали и возглавили фонд по производству дронов для Украины 12.06.2024, 18:17

Амстердам вложит 60 млн евро в производство БПЛА.

Нидерланды вложат 60 млн евро в производство дронов для нужд ВСУ, заявила глава нидерландского министерства обороны Кайса Оллонгрен по итогам двухдневного визита в Украину. Часть этой суммы — 17,5 млн евро — будет потрачена на создание морских дронов на украинской территории, что простимулирует местный бизнес, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

«Эти высокотехнологичные инновации также важны для Нидерландов. Для взаимного отраслевого сотрудничества и в качестве уроков для наших собственных вооруженных сил», — отметила министр.

Еще 20 млн евро потратят на закупку FPV-дронов. Остальные средства вложат в производство беспилотников в самих Нидерландах для дальнейших поставок БПЛА в Украину.

Днем ранее премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь. При этом глава кабмина подчеркнул, что восстановление страны не имеет смысла без мощных вооруженных сил, и пообещал продолжить оказывать военную поддержку Киеву. «Мы ведем переговоры с международными партнерами о поставках систем Patriot Украине. Для этой цели Нидерланды предоставили радар и три пусковые системы», — сказал он.

11 июня стало известно, что в Украине заработал первый совместный цех Укроборонпрома и одного из крупнейших концернов по производству вооружений в Германии Rheinmetall. Предприятие займется ремонтом и производством бронетехники. Работать в цеху будут украинские и немецкие специалисты.