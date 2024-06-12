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В центре Минска обнаружили надгробия XIX века

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  • 12.06.2024, 18:23
  • 1,542
В центре Минска обнаружили надгробия XIX века

Фотофакт.

Каменные плиты нашли возле бизнес-центра «Имперский»: они датируются серединой XIX века, возможно, 1876 и 1823 годами. Кому надгробия принадлежат, ученым еще предстоит выяснить.

Фотографиями находок поделился читатель издания «Онлайнер», который случайно заметил их на улице Иерусалимской.

В двух шагах отсюда находится еврейский мемориальный парк. Если верить информации из открытых источников, здесь в конце XIX — начале XX века находилось еврейское кладбище.

Однако кажется, что плиты, найденные на днях, не еврейского происхождения.

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