В центре Минска обнаружили надгробия XIX века

В центре Минска обнаружили надгробия XIX века1
- 12.06.2024, 18:23
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Фотофакт.
Каменные плиты нашли возле бизнес-центра «Имперский»: они датируются серединой XIX века, возможно, 1876 и 1823 годами. Кому надгробия принадлежат, ученым еще предстоит выяснить.
Фотографиями находок поделился читатель издания «Онлайнер», который случайно заметил их на улице Иерусалимской.
В двух шагах отсюда находится еврейский мемориальный парк. Если верить информации из открытых источников, здесь в конце XIX — начале XX века находилось еврейское кладбище.
Однако кажется, что плиты, найденные на днях, не еврейского происхождения.