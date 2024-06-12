Сразу семь учеников Мозырского лицея сдали ЦЭ по математике на 100 баллов 12.06.2024, 18:47

Их учительница поделилась секретом успеха.

Семь учащихся Мозырского областного лицея получили 100 баллов на централизованном экзамене по математике. Их учительница Ольга Голик рассказала «Настаўніцкай газеце», как готовила своих детей к испытанию.

Как отметила педагог, первое правило успеха на ЦЭ — это планирование. Ее ученики создали расписание занятий и подготовки к экзаменам, сделав его «не только полезным, но и интересным».

— Добавили время для перерывов, маленьких наград и любимых занятий. Подготовка была в удовольствие, а не в наказание, — рассказала Ольга Голик.

Учительница с учениками занимались по концепции «понимай, а не зубри».

— Вместо того чтобы учить формулы наизусть, сосредоточились на понимании концепций. Ведь математика — как детективная история, где каждая формула имеет свою логику и причину. Много практиковались, решали задачи каждый день, даже если у ребят было свободно всего 15 минут. Представляли, что каждая задача — это маленькая тренировка для мозга. Чем больше решали, тем лучше становилось, — поделилась Ольга Голик.

Педагог подчеркнула, что в подготовке использовались приложения, онлайн-ресурсы и интерактивные платформы для изучения математики.

— Уроки с видео, игры и квизы помогли сделать процесс обучения намного интереснее и увлекательнее. А после обсуждали и делились знаниями, создали учебные группы, где учащиеся обсуждали задачи, а объяснение темы другим помогало лучше усвоить материал. Важно было настроиться на успех, верить в себя и свои силы, каждый способен на большее, чем себе представлял. Вера в свои силы и позитивное мышление — ключевые компоненты успеха. Вот так, следуя простым советам, уже сегодня удалось добиться высоких результатов на экзамене, — отметила Ольга Голик.