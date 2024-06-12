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Сразу семь учеников Мозырского лицея сдали ЦЭ по математике на 100 баллов

  • 12.06.2024, 18:47
Сразу семь учеников Мозырского лицея сдали ЦЭ по математике на 100 баллов

Их учительница поделилась секретом успеха.

Семь учащихся Мозырского областного лицея получили 100 баллов на централизованном экзамене по математике. Их учительница Ольга Голик рассказала «Настаўніцкай газеце», как готовила своих детей к испытанию.

Как отметила педагог, первое правило успеха на ЦЭ — это планирование. Ее ученики создали расписание занятий и подготовки к экзаменам, сделав его «не только полезным, но и интересным».

— Добавили время для перерывов, маленьких наград и любимых занятий. Подготовка была в удовольствие, а не в наказание, — рассказала Ольга Голик.

Учительница с учениками занимались по концепции «понимай, а не зубри».

— Вместо того чтобы учить формулы наизусть, сосредоточились на понимании концепций. Ведь математика — как детективная история, где каждая формула имеет свою логику и причину. Много практиковались, решали задачи каждый день, даже если у ребят было свободно всего 15 минут. Представляли, что каждая задача — это маленькая тренировка для мозга. Чем больше решали, тем лучше становилось, — поделилась Ольга Голик.

Педагог подчеркнула, что в подготовке использовались приложения, онлайн-ресурсы и интерактивные платформы для изучения математики.

— Уроки с видео, игры и квизы помогли сделать процесс обучения намного интереснее и увлекательнее. А после обсуждали и делились знаниями, создали учебные группы, где учащиеся обсуждали задачи, а объяснение темы другим помогало лучше усвоить материал. Важно было настроиться на успех, верить в себя и свои силы, каждый способен на большее, чем себе представлял. Вера в свои силы и позитивное мышление — ключевые компоненты успеха. Вот так, следуя простым советам, уже сегодня удалось добиться высоких результатов на экзамене, — отметила Ольга Голик.

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