США ввели санкции против около 300 юрлиц и физлиц из Беларуси, РФ и Китая 2 12.06.2024, 19:22

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Подробности.

В среду, 12 июня, США ввели санкции против около 300 юридических и физических лиц из РФ, Беларуси и Китая.

Под ограничительные меры подпали Московская биржа, компании-разработчики дронов, поставщики микрочипов и другой продукции для российского ВПК, а также суда для перевозки сжиженного природного газа.

Мосбиржа уже объявила об остановке торгов долларами и евро.

Кроме того, США ввели запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

Министр финансов Джанет Йеллен, комментируя такое решение, заявила, что эти санкции ударят по возможностям РФ закупать материалы для своей «военной машины» у других стран.

«Сегодняшние действия наносят удар по оставшимся у них возможностям получения международных материалов и оборудования, включая их зависимость от важнейших поставок из третьих стран. Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам», — заявила она.