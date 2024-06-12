Белорусы жалуются на сбои в схеме, которая ускоряет прохождение границы с Польшей на автобусе 1 12.06.2024, 19:35

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Что происходит.

Белорусская транспортная инспекция стала отслеживать пересадку пассажиров во впередистоящие автобусы на границе с Польшей (этот лайфхак позволяет сократить время ожидания в очереди). В итоге водители стали отправлять некоторых путешественников на вокзал за билетом. Пока «пересадочная» схема пересечения границы по-прежнему работает, но в меньших масштабах, пишет MOST.

«Пересадочная» схема пересечения границы возникла в апреле этого года, когда очереди автобусов на пограничном переходе «Брест — Тересполь» стали растягиваться на сутки и более. Тогда белорусы поняли, что на автобусе, на который куплен билет, можно доезжать только до границы. А там высаживаться и искать места в автобусах, которые стоят ближе к шлагбауму. Водители охотно брали туристов на борт за дополнительную плату — в зависимости от направления обычно она составляла от 40 до 150 рублей, но в самые пиковые моменты была и выше. Свободные места, как правило, были, ведь, когда автобус только подъезжал к границе, из него точно так же высаживались люди.

Некоторые транспортные компании даже сами запускали схему «пересадок» из одного своего автобуса в другой, стоящий ближе к шлагбауму, причем туристы рассказывали, что за это даже не приходилось доплачивать. Однако так везло далеко не всегда.

Позднее туристы поняли, что покупать билет на международный автобус в кассе невыгодно, ведь при доплате за пересадку получается двойной тариф. Они стали вызывать такси из Бреста и доезжать до хвоста очереди автобусов, а уже там искать места. Широкое распространение схема получила у брестчан, но и жители других городов ее используют: покупают билеты на поезд до Бреста, а оттуда добираются на такси до границы — выходит дешевле, чем покупать билет на международный автобусный рейс.

Однако это привело к двум проблемам: во-первых, транспортные компании и билетные агрегаторы недополучали выручку — места на границе продаются мимо кассы. Во-вторых, если верить сообщениям в приграничных чатах, некоторые перевозчики специально стали занимать места на границе в ожидании подсаживающихся пассажиров.

«Сейчас не очень-то пересядешь»

12 июня транспортная инспекция начала борьбу с этой схемой, ранее внимание на проблему обратила «Наша Ніва». Накануне и сегодня на границе проходят рейды, а с появлением транспортников водители автобусов начали отправлять на вокзал всех желающих подсесть в автобус — мол, билеты можно приобрести только там. Поэтому, по крайней мере какое-то время, схема не работала.

Подсесть в первые автобусы стало сложнее, так как водители боятся брать пассажиров. Хотя такая возможность и сохранилась.

«Транспортная полиция взялась за этот вопрос, сейчас не очень-то пересядешь», — написал один из пользователей чата ГраницаBY.

«Сейчас проходят рейды транспортные, высокий риск вообще никуда не уехать», — рассказала еще одна белоруска и добавила, что сейчас водители берут с «подсадных» пассажиров от 100 рублей.

«На подсадку берут и туристические, и маршрутные [автобусы]. Транспортники рядом иногда проезжают мимо», — написал другой. При этом он отметил, что при пересадках водители не берут деньги «до границы».

«Схема работала и будет работать», — ответил на это один из комментаторов.

MOST предполагает, что целью кампании может быть не ликвидация пересадок как таковая, а стремление перевести выручку за них в кассу. Это позволит по-белому покупать билет на «свободный» рейс, который стоит ближе к шлагбауму, но садиться на автобус не на автовокзале, а на границе.

«Пересадки — это нелегальный бред»

Несмотря на неудобства, у некоторых туристов мера нашла отклик.

— Пересадки — это нелегальный бред. Не будет пересадок — заполненные автобусы будут нормально проезжать, как и раньше, за 2−6 (максимум) часов. Очереди и образовались из-за полупустых (зарабатывающих на спешащих и готовых ехать без билета) автобусов, — считает один из пользователей.

На самом деле очереди выросли после того, как с 1 марта Литва закрыла два погранперехода на границе с Беларусью, а также стала сокращать количество разрешений, выданных белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные автобусные перевозки. Это увеличило нагрузку на польское направление. Кроме того, на скорость обслуживания потока может влиять эскалация миграционного кризиса на белорусско-польской границе.