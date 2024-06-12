Тихановская встретилась с советником по национальной безопасности США Салливаном
- 12.06.2024, 19:54
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Что обсуждали.
Светлана Тихановская, которая сейчас находится в США с рабочим визитом, 12 июня в Белом доме встретилась с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
В ходе беседы стороны обсудили необходимость всесторонней поддержки Беларуси и Украины. Тихановская рассказала о белорусских добровольцах и волонтерах в Украине и подчеркнула важность победы Украины для перемен в Беларуси.
При обсуждении вопроса усиления давления на режим Лукашенко Тихановская отметила:
ограничения не должны иметь лазеек, и должны быть направлены на освобождение политзаключенных, против режима и его помощи России в войне.
Отдельно Тихановская подчеркнула важность выдачи виз и помощи белорусскому гражданскому обществу за рубежом:
необходимо изолировать режим, а не людей, поскольку белорусам и белорускам нужно оставаться мобильными.