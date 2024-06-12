«Газпром» идет прямым ходом к краху 2 12.06.2024, 20:27

Эль Мюрид

Мечты компании сдуваются.

«Газпром» отчитался о крушении добычи газа до минимума за всю историю компании.

Потеряв европейский рынок газа и не дождавшись нового контракта на поставки в Китай, «Газпром» продолжает сокращать добычу и замораживать скважины на месторождениях.

По итогам 2023 года добыча газа группой «Газпром» составила 359 млрд кубометров, отчиталась компания в годовом отчете, опубликованном в понедельник.

По сравнению с 2022 годом «Газпром» потерял еще 13% добычи, или 53,9 млрд кубометров, а относительно довоенного 2021-го — 30% добычи, или 156 млрд кубометров. Результат компании прошлого года стал худшим за 34 года, прошедших с того момента, как в «Газпром» было преобразовано министерство газовой промышленности СССР.

Из руин Советского союза «Газпром» вынес больше 600 млрд кубометров ежегодной добычи газа. К началу 2000-х его это было уже 520 млрд кубов в год, в 2012-м добыча упала ниже 500 млрд, а после аннексии Крыма — до 420 млрд.

В сложившихся обстоятельствах «Газпром» идет прямым ходом к краху. Шансов на возвращение рынков сбыта или создание новых, сопоставимых с утраченными, нет. Особенно в условиях идущего энергоперехода, когда доля «традиционных» энергоресурсов объективно будет сокращаться, а конкуренция — только расти.

Газпром тянет на дно инфраструктура, которая «заточена» под экспорт, и которую практически невозможно выделить из общей инфраструктуры добычи и транспортировки. При этом эту инфраструктуру обслуживал колоссальный управленческий аппарат, для которого сегодня нет работы, но который, как и любая бюрократическая структура, озабочен двумя основными витальными потребностями — выживать и питаться. Классический управленческий Голем, который просто хочет жить. Причем под инфраструктурой нужно понимать и непрофильные «активы» Газпрома вроде того же «Зенита», и мы видим, что Миллер находит время, чтобы заниматься и им. Других проблем у идущего к краху главы компании нет.

Впрочем, «Зенит» — это не только престиж. Различные спортивные активы всех крупных российских компаний — это не только «понты» и имидж, это еще и почти легальный механизм вывода колоссальных средств с последующей их «утилизацией» по карманам менеджеров. Так что эту штуку никто добровольно не отдаст — это полноводная река, кто же по доброй воле на такое святотатство пойдет?

Падение объемов добычи, скорее всего, подходит к концу — просто оно произошло очень быстро, и теперь возникнет новый баланс. Другой вопрос, что и цены на газ объективно будут вынуждены подстраиваться под этот баланс, а значит — очень скоро пойдут разговоры о том, что нужно их пересматривать в сторону большей справедливости. И дорогих россиян в очередной раз призовут отнестись с пониманием. Однако вряд ли это решит проблему, но поможет продлить агонию и еще на какое-то время оставит всё как есть.

Мюрид Эль, telegram