Мнение: Необходимо усиливать санкции против лукашистов 1 12.06.2024, 20:33

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Все замешанные в поддержке путинской агрессии должны понести заслуженное наказание.

Лукашисты назначили главным «Лидером промышленности» предприятие, которое активно участвует в убийствах украинцев, пишет читатель Charter97.org.

Гран-при конкурса «Лидеры промышленности 2024» получил «Интеграл», благосостояние которого основано на продаже микроэлектроники предприятиям российского ВПК. Микросхемы его производства, в том числе используются в изготовлении ракет, которыми каждую неделю убивают безвинных мирных украинцев.

Этот поступок как нельзя лучше доказывает преступное участие режима Лукашенко в войне против братского украинского народа. Необходимо усиливать санкции против лукашистов. Все замешанные в поддержке путинской агрессии понесут заслуженное наказание.