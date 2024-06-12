Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию 1 12.06.2024, 20:42

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Президент Украины встретился с принцем аль Саудом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава Украинского государства 12 июня сообщил в Telegram.

«Содержательная и энергичная встреча с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать», – написал президент Украины.

По его словам, собеседники обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, способствующие приближению настоящего мира для Украины.

Украинский лидер и принц аль Сауд обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития, сказано в посте президента.

«Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», – заключил Зеленский.