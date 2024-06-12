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Школьница из Боровлян набрала на ЦЭ 200 баллов из 200 возможных

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  • 12.06.2024, 20:50
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Школьница из Боровлян набрала на ЦЭ 200 баллов из 200 возможных

Валерия Семенова рассказала, как удалось достигнуть максимально возможного результата.

Двукратная стобалльница рассказала порталу Pristalica.by, как удалось достигнуть максимально возможного результата сразу в двух испытаниях.

Будущую абитуриентку зовут Валерия Семенова, она оканчивает Боровлянскую гимназию.

Девушка набрала «сотку» по английскому и русскому языкам.

«Если английский я усиленно учила с пятого класса, то с этим предметом [русский язык. – Прим.] дела обстояли иначе… Конкретно готовиться к сдаче ЦЭ я начала за полгода, мне больше и не понадобилось времени», – отметила выпускница.

По словам Валерии, пригодилась поддержка учителей. Она поблагодарила Елену Скавинскую, которая уже на протяжении 21 года преподает в школе.

«Все выпускники стараются, конечно же, кто-то больше, а кто-то меньше. Они очень много приложили усилий, поэтому и результат таков. Для меня, как для учителя, высокие баллы учащихся – это награда», – рассказала Елена Владимировна.

Еще одна ее ученица Варвара Бондаровец также получила по русскому заветные 100 баллов. Школьница отметила, что главное – верить в себя и свои силы, а также не ждать специального какого-то «вау»-эффекта.

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