Школьница из Боровлян набрала на ЦЭ 200 баллов из 200 возможных 1 12.06.2024, 20:50

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Валерия Семенова рассказала, как удалось достигнуть максимально возможного результата.

Двукратная стобалльница рассказала порталу Pristalica.by, как удалось достигнуть максимально возможного результата сразу в двух испытаниях.

Будущую абитуриентку зовут Валерия Семенова, она оканчивает Боровлянскую гимназию.

Девушка набрала «сотку» по английскому и русскому языкам.

«Если английский я усиленно учила с пятого класса, то с этим предметом [русский язык. – Прим.] дела обстояли иначе… Конкретно готовиться к сдаче ЦЭ я начала за полгода, мне больше и не понадобилось времени», – отметила выпускница.

По словам Валерии, пригодилась поддержка учителей. Она поблагодарила Елену Скавинскую, которая уже на протяжении 21 года преподает в школе.

«Все выпускники стараются, конечно же, кто-то больше, а кто-то меньше. Они очень много приложили усилий, поэтому и результат таков. Для меня, как для учителя, высокие баллы учащихся – это награда», – рассказала Елена Владимировна.

Еще одна ее ученица Варвара Бондаровец также получила по русскому заветные 100 баллов. Школьница отметила, что главное – верить в себя и свои силы, а также не ждать специального какого-то «вау»-эффекта.