Крым превратился для РФ в стратегическую проблему 3 Михайло Подоляк

12.06.2024, 21:01

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Михайло Подоляк

Такой же проблемой был для оккупантов Херсон в 2022 году.

Уже сейчас очевидно, что Крым превратился из «ценного оккупационного актива» в такую же стратегическую проблему для России, какой был Херсон для оккупантов в 2022 году. Его тяжело, дорого и больно удерживать. Россияне называли полуостров «непотопляемым авианосцем», но ни один авианосец не может выжить в бою без защиты своего эскорта и материально-технического обеспечения.

Тем временем Черноморский флот потерпел поражение и был вынужден покинуть Крым в разгар войны. Воздушная и морская оборона полуострова значительно ослабла. После атак на десантные корабли и паромы поставка в Крым происходит только по мосту, а также по железной дороге через украинские степи.

Крымский мост был обречен с момента постройки. Железная дорога находится в зоне действия наших ракет. Многие люди до сих пор считают, что ресурсы России не ограничены. Но.

Во-первых, это совсем не так. Во-вторых, какая разница, сколько там мифических ресурсов, если их невозможно доставить изолированному и подавленному крымскому контингенту? Произошедшее в Херсоне произойдет и в крымском Херсонесе.

Михайло Подоляк, Х