Столтенберг пообещал сделать обязательными для стран НАТО поставки оружия Украине 12.06.2024, 21:18

Йенс Столтенберг

Подробности.

Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Такие поставки будут координироваться командными структурами военного блока под руководством генерала Кристофера Каволи, добавил генеральный секретарь.

«Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — сказал он.

По словам Столтенберга, когда поставки оружия Киеву станут обязательными, страны — члены Североатлантического альянса начнут использовать командную структуру и общее финансирование. «Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов», — объяснил генсек НАТО.

При этом он уточнил, что Венгрия не будет участвовать в поставках летального оружия Украине и в отправке в страну своих инструкторов, однако будет делать взносы в бюджет НАТО.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также сообщил, что в четверг, 13 июня, министры обороны НАТО на саммите в США утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. «Это ключевой элемент пакета помощи Украине, который будет согласован на саммите в Вашингтоне», — сказал он. Кроме того, генсек альянса ожидает, что члены НАТО на предстоящем заседании «более четко» выскажутся в поддержку принятия Украины в военный блок.

В ходе выступления генсек альянса не обошел вниманием и угрозы применения ядерного оружия, регулярно звучащие из Кремля. Он заявил, что НАТО следует адаптировать свои ядерные возможности и продемонстрировать эффективность ядерного сдерживания в условиях «опасной риторики» со стороны Москвы. При этом он добавил, что в рамках встречи в США участники заседания обсудят процесс адаптации ядреных средств к ситуации в сфере безопасности.