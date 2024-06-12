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Белорусы открыли свою кофейню в Лондоне

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  • 12.06.2024, 21:23
  • 1,676
Белорусы открыли свою кофейню в Лондоне

Как она выглядит.

Кофейню Ginger открыла семейная пара из Беларуси Алла и Андрей. Все — от дизайн-проекта помещения до дизайна карточек лояльности — пара делала своими руками, пишет CityDog.

Как делится Алла, кафе располагается в помещении бывшей химчистки. В меню — итальянский кофе, мороженое и выпечка. Интерьер ребята украшали тоже сами. Как говорит Алла, «перенесли половину своего дома, чтобы создать уютную атмосферу из любимых вещей».

По статистике, которую приводят супруги, в Лондоне в первый год открытия кафе закрывается около 80% заведений, к концу пятилетки из выживших остается 8−10%. Так что, если будете в Лондоне, заходите поддержать белорусов.

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