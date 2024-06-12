Белорусы открыли свою кофейню в Лондоне

Белорусы открыли свою кофейню в Лондоне2
- 12.06.2024, 21:23
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Как она выглядит.
Кофейню Ginger открыла семейная пара из Беларуси Алла и Андрей. Все — от дизайн-проекта помещения до дизайна карточек лояльности — пара делала своими руками, пишет CityDog.
Как делится Алла, кафе располагается в помещении бывшей химчистки. В меню — итальянский кофе, мороженое и выпечка. Интерьер ребята украшали тоже сами. Как говорит Алла, «перенесли половину своего дома, чтобы создать уютную атмосферу из любимых вещей».
По статистике, которую приводят супруги, в Лондоне в первый год открытия кафе закрывается около 80% заведений, к концу пятилетки из выживших остается 8−10%. Так что, если будете в Лондоне, заходите поддержать белорусов.