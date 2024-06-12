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Как в России теперь будут определять курсы евро и доллара

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  • 12.06.2024, 21:26
  • 8,556
Как в России теперь будут определять курсы евро и доллара

США нанесли удар по Московской бирже.

В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» в России приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Об этом 12 июня сообщили в «Московской бирже».

Как сообщили в Банке России, сделки с долларом США и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к российскому рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Министерство финансов США 12 июня ввело новые санкции в связи с агрессией России против Украины. В санкционный список попали более 30 физических лиц и более 200 компаний, включая Беларусь. Среди прочего под санкции попали Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, российская национальная перестраховочная компания, «Газпром инвест», АО «СОГАЗ», АО «СОГАЗ» «РусГазДобыча», ООО «Арктик СПГ 1» и ООО «Арктик СПГ 3», ООО «Нефтяной терминал «Белокаменка».

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