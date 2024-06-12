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США отрезали Россию от IT-услуг

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  • 12.06.2024, 21:48
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США отрезали Россию от IT-услуг

Сегодня Минфин США расширил санкционный список в отношении РФ.

Министерство финансов США в рамках расширения санкционных мер запретило предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT лицам, находящимся в России.

Согласно документу, запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

«Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России; ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги», — говорится в заявлении американского министерства финансов.

При этом новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

12 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении России. В него вошли более 200 юридических лиц и свыше 30 физических. Так, санкции введены против Московской биржи, страховой компании «Согаз», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3».

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