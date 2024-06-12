В Беларуси начался набор детей в первые классы 2 12.06.2024, 22:10

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Какие документы нужны?

Белорусские учебные заведения 12 июня распахнули свои двери для родителей, чьи дети скоро пойдут в первый класс. Издание 1proof.by напомнило, какие документы необходимо предоставить, чтобы записать своего ребенка в школу.

Учреждения образования принимают детей, которым на 1 сентября 2024 года исполнится 6 и более лет. Вместе с тем при желании взрослых и ребенка, а также справки от врача, можно записать в школу мальчика или девочку, которым 6 лет исполнится до 31 декабря 2024 года.

Приносить документы и писать заявление может один из законных представителей будущего первоклашки.

Ребенка обязательно возьмут в школу по месту прописки или фактического проживания при наличии подтверждающих документов.

Прием документов в первый класс по микрорайону проходит с 12 июня по 15 августа. А при наличии свободных мест — с 16 по 28 августа для всех остальных. Прием заявлений на свободные места осуществляет директор школы или гимназии в дни приема граждан по предварительной записи.

Чтобы записать ребенка в первый класс, понадобится следующий пакет документов:

свидетельство о рождении (лучше всего взять оригинал и копию);

медицинская справка (форма 1 здр/у-10) с заключением врача о готовности к обучению ребенка в школе;

паспорт одного из законных представителей (вид на жительство, договор найма жилого помещения);

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (если такое имеется для получения помощи учителя-дефектолога в пункте коррекционно-педагогической помощи);

заявление законного представителя ребенка о приеме в первый класс заполняется в школе на бланке установленного образца.