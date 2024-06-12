ВСУ и СБУ поразили дронами редкую российскую РЛС «Зоопарк» стоимостью $25 млн 12.06.2024, 22:13

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Видеофакт.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с побратимами из сил обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк». Об этом 12 июня в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, опубликовав видео боевой работы.

В СБУ уточнили, что спецназовцы департамента кибербезопасности поразили российскую РЛС стоимостью $25 млн несколькими FPV-дронами.

«Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо замаскированной РЛС несколько [ее] макетов. Но «Зоопарк» это не спасло», – отметили в службе.

По данным СБУ, «Зоопарк» является «достаточно редким» комплексом в российской армии. В спецслужбе пояснили, что он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.